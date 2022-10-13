Ломкость ногтей назвали признаком некоторых болезней

Подолог Шапошникова: ногти становятся ломкими при авитаминозе и приеме некоторых лекарств

Ногти становятся ломкими при авитаминозе, а также при приеме некоторых лекарств, рассказала подологАнастасия Шапошникова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала ломкость ногтей признаком нехватки определенных микроэлементов и наличия болезней.

Ногти одними из первых сигнализируют о различных изменениях в организме, рассказала подолог.

Ногтевые пластины состоят из белка, воды, жиров, липидов и серы (которая отвечает за прочность ногтей) и других микроэлементов

Анастасия Шапошникова подолог

Если ногти начинают ломаться, это является сигналом о нехватке одного или нескольких микроэлементов в организме, пояснила Шапошникова. Так, по ее словам, ломкость ногтей может быть обусловлена дефицитом серы, но тогда ломкими становятся и волосы, а кожа — сухой.

Ломкость ногтей моет быть и побочным действием приема лекарственных препаратов, отметила подолог. Аллергические реакции и такие серьезные болезни как псориаз тоже сказываются на состоянии ногтей.

Сезонная нехватка витаминов также не способствует красоте ногтей, добавила собеседница «Ленты.ру».

Из немедицинских причин повреждения ногтей она назвала использование агрессивных химических средств для уборки и неудачный маникюр в салоне.

«Для того, чтобы выяснить причину ломкости ногтей, нужно сдать анализы на микроэлементы, а после приступать к устранению причин их плачевного состояния», — подвела итог Шапошникова.

Ранее подолог Татьяна Красюк рассказала о болезнях, которые могут появиться из-за лака для ногтей. Она предупредила, что лаки для ногтей могут вызвать болезни нервной системы и рак.