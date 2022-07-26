Врач предупредила о риске развития опасных болезней из-за лака для ногтей

Подолог Красюк: лаки для ногтей могут вызвать болезни нервной системы и рак

Некоторые химические компоненты, содержащиеся в лаках для ногтей, могут вызвать развитие опасных болезней, сообщила врач-подолог Татьяна Красюк. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она предупредила, что популярное средство для маникюра повышает риск патологий мочеполовой и нервной систем и даже развития рака.

Специалистка объяснила, что опасные компоненты из некачественного лака могут попасть в кровоток через ноготь. По ее словам, известные производители стараются исключить из состава покрытий для ногтей токсичные вещества типа формальдегида, толуола, камфары и дибутилфталата. На флаконах лаков с безопасным составом бренд обычно ставит пометку 5-FREE, 10-FREE, однако в любом случае стоит соблюдать осторожность и читать состав средства, напомнила Красюк.

Также подолог предупредила, что ходить без обуви по дому вредно для здоровья стоп. «Ходить босиком полезно по поверхности неровной и нетвердой, например, земля или песок. По паркету, ламинату, плитке, линолеуму ходить босиком нельзя, потому что это вызывает распластывание передней поверхности стоп», — пояснила она. По ковру она ходить разрешила, сославшись на то, что ворсинки щекочут стопу, стимулируя нервную систему и заставляя мышцы работать.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил об опасности перелетов для некоторых людей. По его словам, во время полета из-за перепадов давления может начаться аэроотит, который может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит.