Отоларинголог предупредили об опасности воспаления мозга из-за перелетов

Отоларинголог Зайцев заявил, что из-за давления при перелетах может возникнуть аэроотит

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал, что у некоторых людей во время перелетов из-за перепадов давления возникает аэроотит. Это опасно тем, что заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, предупредил специалист.

«Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное в следствии перелета. Вариант первый — походит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает», — заявил он.

По словам эксперта, при этом в среднем ухе развивается гнойный процесс, при котором происходит разрыв барабанной перепонки — гнойный средний отит. В ряде случаев барабанная перепонка так и не зарастает, пояснил он. Зайцев добавил, что наихудшим исходом является тот, при котором гнойный процесс устремляется прямо к мозгу.

Отоларинголог также назвал категории людей, наиболее подверженных данным заболеваниям. Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на то, имеются ли у человека проблемы носового дыхания, отек носоглотки, слизистые выделения, аденоиды, а на наличие простуды. Медик посоветовал обязательно обратиться к врачу тем, у кого закладывание уха не прошло на следующий день после перелета.

Ранее Зайцев назвал способ быстро вылечить простуду от кондиционера. Он подчеркнул, что сделать это можно с помощью горячего чая.