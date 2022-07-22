Врач назвал способ быстро вылечить простуду от кондиционера

Оториноларинголог Зайцев: простуду от кондиционера можно вылечить горячим чаем

Простуду от кондиционера можно вылечить горячим чаем, уверен врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Способ быстро улучшить самочувствие он назвал в интервью для «Слово и Дело».

По словам Зайцева, кондиционированный воздух сильно пересушен, и от этого страдает слизистая задней стенки носоглотки. Кроме того, считает он, на фоне разницы температур может возникнуть небольшое воспаление, достаточное для того, чтобы это раздражало носоглотку и провоцировало кашель.

Врач также объясняет, что в некоторых случаях может возникнуть реакция слизистых со стороны гортаноглотки и трахеи. «Это все локальное явление. Как оно возникает, так оно и проходит», — успокаивает он.

Зайцев признает, что длительного лечения в случае простуды от кондиционера не требуется. «Если человек сам контролирует и понимает, что с ним произошло, знает, как это предупредить, то это не грозит какими-то серьезными последствиями», — рассуждает он. Для быстрого восстановления врач советует пить горячий чай, и если, как он говорит, «нет провокации переохлаждением, едой, питьем, климатом», то самочувствие быстро нормализуется.

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