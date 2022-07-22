Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал способ быстро вылечить простуду от кондиционера

Оториноларинголог Зайцев: простуду от кондиционера можно вылечить горячим чаем

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Простуду от кондиционера можно вылечить горячим чаем, уверен врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Способ быстро улучшить самочувствие он назвал в интервью для «Слово и Дело».

По словам Зайцева, кондиционированный воздух сильно пересушен, и от этого страдает слизистая задней стенки носоглотки. Кроме того, считает он, на фоне разницы температур может возникнуть небольшое воспаление, достаточное для того, чтобы это раздражало носоглотку и провоцировало кашель.

Врач также объясняет, что в некоторых случаях может возникнуть реакция слизистых со стороны гортаноглотки и трахеи. «Это все локальное явление. Как оно возникает, так оно и проходит», — успокаивает он.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Зайцев признает, что длительного лечения в случае простуды от кондиционера не требуется. «Если человек сам контролирует и понимает, что с ним произошло, знает, как это предупредить, то это не грозит какими-то серьезными последствиями», — рассуждает он. Для быстрого восстановления врач советует пить горячий чай, и если, как он говорит, «нет провокации переохлаждением, едой, питьем, климатом», то самочувствие быстро нормализуется.

Ранее были названы способы легче засыпать в жару. Сомнолог Роман Бузунов советовал намочить водой простынь и пить больше холодной воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
На Украине задумали ввести уголовную ответственность за паспорт России
В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка
Юлия Высоцкая в коротких шортах сравнила себя с электроприбором
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Врач назвал способ быстро вылечить простуду от кондиционера
Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском
Минобороны России предупредило о планах ВСУ взорвать мосты в Запорожской области
Украина выразила надежду на помощь ООН в выполнении соглашения по зерну
В Госдуме ответили на слова Шольца о ненадежности России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.