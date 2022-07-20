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Названы способы легче засыпать в жару

Сомнолог Бузунов посоветовал охлаждать кровать водой в жару

Фото: Pixabay

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с Ura.ru назвал несколько способов, которые помогут людям, страдающим от бессонницы в жаркую погоду, легче засыпать.

«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание», — заявил специалист.

Тем, у кого в доме нет кондиционера, эксперт советует использовать вентиляторы. Также он рекомендует следить за тем, не обостряются ли в жару сердечно-сосудистые заболевания, поскольку это является частой проблемой.

Ранее ученые Мичиганского университета в США обнаружили, что снотворное ML297 способно улучшать во время сна консолидацию памяти — процесс перехода кратковременной памяти в долговременную.

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Марина Совина
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