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Обнаружено улучшающее память снотворное

В Мичиганском университете обнаружили, что снотворное ML297 улучшает память во сне

Фото: Michaela Begsteiger / imagebroker.net / Globallookpress.com

Ученые Мичиганского университета в США обнаружили, что снотворное ML297 способно улучшать во время сна консолидацию памяти — процесс перехода кратковременной памяти в долговременную. Предварительные результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Известно, что сон играет решающую роль в консолидации многих форм памяти при участи гиппокампа. Неспособность заснуть в первые часы ночи приводят к нарушению формирования долговременной памяти. Хотя в последнее время было разработано много снотворных препаратов, остается неизвестным, влияют ли они на консолидацию памяти и каким образом.

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Эксперименты на мышах показали, что препарат ML297 изменяет архитектуру сна в течение первых шести часов. Животных подвергали контекстуальному обусловливанию страха (CFC), когда стрессовый фактор начинает ассоциироваться с нейтральными внешними условиями (например, удар током связывается с помещением), в результате чего внешние условия начинают вызывать страх даже в отсутствие первоначального стимула.

ML297 обратил вспять снижение сигма-ритма, который обычно подавляется после CFC. Сигма-ритм представляет собой всплески нейронной активности в фазе медленного сна, которые играют важную роль в формировании долговременной памяти. Кроме того, ML297 нормализовал фазу быстрого сна, которая также участвует в запоминании информации, полученной за день. В результате у животных улучшалась консолидация памяти о страхе. Ученые определили, что улучшения связаны с увеличением числа высокоактивных нейронов в зубчатой извилине — структуре, входящей в состав гиппокамповой формации.

ML297 нацелен на GIRK1 — калиевые каналы, участвующие в гиперполяризации клеточных мембран, что ведет за собой спад активности нейронов. Препарат активирует субъединицы GIRK1 независимо от передачи сигналов внутри клеток, что, как показано в предыдущих исследованиях, связано с уменьшением тревожного поведения и улучшением фазы медленного сна.

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Александр Еникеев
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