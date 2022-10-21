Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 21 октября 2022Мир

В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины

The Independent: ЕС глубоко разделен из-за прибытия нелегальных мигрантов с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) назрел раскол касательно нелегальных мигрантов, прибывающих в страны объединения с территории Украины. Об этом говорится в проекте заявления саммита ЕС, передает The Independent.

«Евросоюз глубоко разделен по поводу того, как обращаться с прибытием мигрантов без соответствующего разрешения — этот вопрос лежит в основе одного из крупнейших политических кризисов блока», — сказано в материале.

При этом отмечается, что многие страны-участницы ЕС, в особенности из Центральной и Восточной Европы, отложили в сторону возражения против массового приема украинских беженцев.

Ранее главы 23 муниципалитетов Германии попросили финансовую помощь в связи с сильным потоком приезжих с Украины. Уточняется, что соответствующий документ был направлен главе МВД Нэнси Фрезер для улучшения координации между региональными и федеральными властями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
В мэрии Москвы рассказали о ходе реновации
СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.