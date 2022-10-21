Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 21 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии вступать в войну

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что стране не нужна война

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссии не нужна война, заявил глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о якобы скрытой мобилизации в стране. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер призвал граждан не обращаться внимания на подобный «вой». «Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна», — подчеркнул Лукашенко, призвав граждан успокоиться и заниматься своими обязанностями.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике не планируется мобилизация и страна не намерена вступать в военные действия. Он подчеркнул, что силовой блок республики способен обеспечить безопасность белорусских граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Под Москвой водитель Porsсhe устроил смертельную аварию и скрылся
Раскрыта позволяющая поддерживать себя в форме диета супруги Карла III
Стал известен размер штрафа Роналду за уход со стадиона
Россиянка избила двух женщин-полицейских по пути в туалет отделения
Раскрыто убранство частного самолета Кайли Дженнер за четыре миллиарда рублей
Лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей
Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины
Власти раскрыли способ платить налоги за мобилизованных
Глава британского Минобороны поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.