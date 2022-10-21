Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии вступать в войну

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что стране не нужна война

Белоруссии не нужна война, заявил глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о якобы скрытой мобилизации в стране. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер призвал граждан не обращаться внимания на подобный «вой». «Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна», — подчеркнул Лукашенко, призвав граждан успокоиться и заниматься своими обязанностями.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике не планируется мобилизация и страна не намерена вступать в военные действия. Он подчеркнул, что силовой блок республики способен обеспечить безопасность белорусских граждан.

