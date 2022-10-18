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14:11, 18 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии оценили необходимость мобилизации

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что в республике не планируется мобилизация

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике не планируется мобилизация и страна не намерена участвовать в военных действиях. Его слова приводит «СБ. Беларусь сегодня».

«Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется», — оценил он необходимость мобилизации.

Как утверждает Вольфович, Белоруссия себя защитит и мобилизуется, «если грянет гром, если какие-то чумные головы» перейдут границы страны. Он подчеркнул, что силовой блок республики способен обеспечить безопасность белорусских граждан.

Ранее в Белоруссии рассмотрели применение превентивных мер стратегического сдерживания при обороне страны. Помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко отметил, что республика готова «отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы».

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Кристина Есикова
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