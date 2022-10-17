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19:46, 17 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности отстаивать интересы страны всеми средствами

В Минобороны Белоруссии рассмотрели применение превентивных мер при обороне страны

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

В Белоруссии рассмотрели применение превентивных мер стратегического сдерживания при обороне страны. Об этом заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на брифинге для иностранных военных дипломатов, передает РИА Новости.

«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», — сообщил он.

Также Ревенко рассказал о развертывании в Белоруссии региональной группировки войск Союзного государства для усиления обороны его границ. Кроме того, по его словам, НАТО подготавливает наступательные группировки в странах Прибалтики. Он подчеркнул, что батальонные тактические группы Североатлантического альянса в Литве и Латвии постепенно преобразуются в бригадные, а в дальнейшем могут стать дивизионными.

Ранее в Белоруссии заявили о возможном принятии жестких шагов в ответ на размещение Польшей ядерного оружия.

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Кристина Есикова
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