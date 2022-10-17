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18:18, 17 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о подготовке НАТО наступательных группировок в Прибалтике

В Минобороны Белоруссии заявили о подготовке НАТО наступательных группировок в Прибалтике

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В странах Прибалтики с участием НАТО отрабатывают создание наступательных группировок. Об этом на брифинге для иностранных военных дипломатов заявил начальник департамента военного сотрудничества ведомства полковник Валерий Ревенко, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

По его словам, в настоящий момент прибалтийские страны занимаются совершенствованием своей военной инфраструктуры, а также наращиванием возможностей по приему и размещению иностранных военных. «Анализ подготовки национальных вооруженных сил [прибалтийских республик] и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях», — отметил Ревенко.

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Алевтина Запольская
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