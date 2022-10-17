В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск

Минобороны Белоруссии сообщило о развертывании группировки войск Союзного государства

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о развертывании в республике региональной группировки войск Союзного государства. Об этом стало известно во время брифинга для аккредитованных в стране военных дипломатов, сообщается в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Как заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, решение о развертывании группировки войск было принято «исключительно для усиления обороны границ Союзного государства».

При этом он обратил внимание на «высокий уровень напряженности» вокруг Белоруссии, который, по его словам, и вызвал «необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания, направленных на недопущение дестабилизации ситуации и развязывания военной агрессии» против республики и Союзного государства в целом.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая совместной региональной группировки войск. Уточняется, что общая численность российских военных, которые прибудут в республику, составит порядка девяти тысяч человек.