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16:01, 16 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая войск

В Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая региональных войск

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В Белоруссию начала прибывать российская авиационная составляющая совместной региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны Республики Беларусь.

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)», — было сказано в сообщении ведомства.

Уточнялось, что общая численность российских военных, которые прибудут в Белоруссию, составит около девяти тысяч человек.

О том, что Россия и Белоруссия формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства, стало известно 10 октября. По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины. В Минобороны Белоруссии уточнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства. До этого стало известно, что основу российско-белорусских войск составят белорусы.

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Дениза Мацаева
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