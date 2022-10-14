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17:45, 14 октября 2022Бывший СССР

Основу российско-белорусских войск составят белорусы

Генштаб РБ: большую часть группировки войск России и Белоруссии составят белорусы
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Основу военного формирования Союзного государства составит белорусская армия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб Республики Беларусь.

В Минске подчеркнули, что в состав российско-белорусских войск войдут только отдельные подразделения армии РФ. Численность белорусских военнослужащих будет соответствовать «штату мирного времени», заявили в ведомстве.

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11 октября 2022

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в состав группировки войск Союзного государства входит 70-тысячная белорусская армия. Точную численность российских военнослужащих он не назвал, отметив только, что «10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо, там хватает других проблем».

О том, что Россия и Белоруссия формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства, стало известно 10 октября. По словам Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

10 октября Россия начала наносить массированные удары по территории Украины. Президент Владимир Путин объявил, что обстрелы ведутся с использованием высокоточного вооружения по объектам энергетики, военного управления и связи. Такое решение он назвал ответом на подрыв Крымского моста.

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Ксения Богачева
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