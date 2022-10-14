Лукашенко заявил о 70-тысячной армии в составе белорусско-российской группировки

Лукашенко: 70-тысячная белорусская армия вошла в состав совместной с Россией группировки

В состав совместной с Россией группировки войск входит 70-тысячная белорусская армия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о численности группировки. «Нашу армию вы знаете — порядка 70 тысяч человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо», — отметил он и уточнил, что «там хватает других проблем». По словам Лукашенко, сейчас идет подготовка военных.

Президент Белоруссии также прокомментировал свое заявление о том, что нельзя допустить втягивание страны в боевые действия. «Даже если нас туда втянут, мы сможем противостоять этому. Мы удержим это направление. Понятно, как американцы на посиделках в Варшаве уже в открытую заявляют, что пойдут прямо. Что значит прямо из Варшавы? Это значит — через Беларусь, как когда-то некоторые хаживали. Это у них вряд ли получится», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства начали развертывание совместной группировки войск на западных границах. Лукашенко объяснил, что решение приняли из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.