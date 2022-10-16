В Белоруссию прибудут девять тысяч российских военнослужащих

В Белоруссию прибудут девять тысяч российских военных для создания региональных войск

В Белоруссию прибудут около девяти тысяч российских военнослужащих для формирования совместных региональных войск. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в Twitter.

Уточняется, что все эшелоны с российскими военными прибудут в Белоруссию в течение нескольких дней. «Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — написал Ревенко.

О том, что Россия и Белоруссия формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства, стало известно 10 октября. По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины. В Минобороны Белоруссии уточнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства. До этого стало известно, что основу российско-белорусских войск составят белорусы.

Ранее прибытие российских военных в Белоруссию показали на видео.