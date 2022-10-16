Прибытие российских военных в Белоруссию показали на видео

Минобороны Белоруссии показало видео с прибытием российских военных в страну

Министерство обороны Белоруссии показало на видео прибытие российских военных в страну. Кадры телекомпании «ВоенТВ» опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Как рассказал на видео российский военный, войска прибыли из Центральной России. «Мы приехали помочь братскому народу Республики Беларусь усилить их границы», — заявил он.

О том, что первые эшелоны российских военных из совместной группировки войск прибыли в Белоруссию, сообщалось 15 октября. Решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства, сообщили в Минобороны.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в состав военного формирования Союзного государства входит 70-тысячная белорусская армия.