Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 15 октября 2022Бывший СССР

Первые эшелоны российских военных прибыли в Белоруссию

Первые эшелоны российских военных из совместной группировки прибыли в Белоруссию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первые эшелоны российских военных из совместной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

В белорусском ведомстве отметили, что российских военных на территории встретили с хлебом и солью.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства.

До этого стало известно, что основу российско-белорусских войск составят белорусы. В состав военного формирования Союзного государства войдут только отдельные подразделения армии России. Численность военных Белоруссии будет соответствовать штату мирного времени, заявили в Генштабе республики.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в состав военного формирования Союзного государства входит 70-тысячная белорусская армия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ
Российский «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
В МИД заявили о переходе Западом опасной черты из-за Крымского моста
Россиянка выстрелила пенсионерке в лицо из-за кошки
Москвичей предупредили о наступлении холодного предзимья
Росгвардия усилила охрану военкоматов
Киевские власти объявили в городе воздушную тревогу
Первые эшелоны российских военных прибыли в Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.