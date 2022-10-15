Первые эшелоны российских военных прибыли в Белоруссию

Первые эшелоны российских военных из совместной группировки прибыли в Белоруссию

Первые эшелоны российских военных из совместной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

В белорусском ведомстве отметили, что российских военных на территории встретили с хлебом и солью.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства.

До этого стало известно, что основу российско-белорусских войск составят белорусы. В состав военного формирования Союзного государства войдут только отдельные подразделения армии России. Численность военных Белоруссии будет соответствовать штату мирного времени, заявили в Генштабе республики.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в состав военного формирования Союзного государства входит 70-тысячная белорусская армия.