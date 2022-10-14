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05:21, 14 октября 2022Бывший СССР

Белоруссия пообещала ответить на размещение Польшей ядерного оружия

Глава МИД Макей: Белоруссия может жестко ответить на размещение Польшей ядерного оружия
Владимир Макей

Владимир Макей . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом сообщают «Известия».

В ответ на вопрос, подразумевается ли под «более жесткими шагами» размещение ядерного оружия, глава ведомства сообщил, что в настоящее время «никто ничего не может исключать».

По его мнению, конфликты с соседними государствами всегда следует стараться урегулировать в духе диалога, находить нужные каналы для коммуникации. «В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран», — заявил министр.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша может принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.

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Марина Совина
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