Белоруссия пообещала ответить на размещение Польшей ядерного оружия

Глава МИД Макей: Белоруссия может жестко ответить на размещение Польшей ядерного оружия

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом сообщают «Известия».

В ответ на вопрос, подразумевается ли под «более жесткими шагами» размещение ядерного оружия, глава ведомства сообщил, что в настоящее время «никто ничего не может исключать».

По его мнению, конфликты с соседними государствами всегда следует стараться урегулировать в духе диалога, находить нужные каналы для коммуникации. «В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран», — заявил министр.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша может принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.

