Польша предложила разместить в стране ядерное оружие НАТО

Глава польской партии PiS Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО. Об этом он завяил в интервью «Польскому радио», пишет РИА Новости.

По его словам, вопрос участия Польши в программе Nuclear sharing уже поднимался во время переговоров. В рамках этой программы европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, размещают и хранят американское ядерное оружие.

«Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не видят никаких оснований корректировать расстановку ядерных установок, поскольку не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.