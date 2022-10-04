Белый дом не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Карин Жан-Пьер: США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Власти США не видят никаких оснований корректировать расстановку ядерных установок, поскольку не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Но я хочу сказать, что мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к (...) применению ядерных вооружений», — отметила Жан-Пьер.

30 сентября посольство России в Вашингтоне сообщило, что Москва готова решительно защищать государственный суверенитет и призвало США не сомневаться в этом. Таким образом оно прокомментировало публикации в СМИ о якобы готовящихся Пентагоном планах реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия.