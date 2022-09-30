В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет

Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости защищать государственный суверенитет

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале заявило, что Москва готова решительно защищать государственный суверенитет и призвало США не сомневаться в этом.

Таким образом оно прокомментировало публикации в СМИ о якобы готовящихся Пентагоном планах реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия.

В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам Посольство России в США

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями.

Глава дипмиссии отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку, запугивая собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России и искажая подобной риторикой смысл сказанного российским руководством.

Противостояние ядерных держав приведет к катастрофе

В дипмиссии отметили, что один из «сумасшедших» вариантов американского командования — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству.

Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае — мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики Посольство России в Вашингтоне

Посольство подчеркнуло, что любое военное столкновение ядерных держав ведет к катастрофическим последствиям.

Риски ядерного столкновения

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, после чего обвинил Запад в «ядерном шантаже» и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, глава Госдепартамента сказал: «Да, есть».

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

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