Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет

Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости защищать государственный суверенитет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале заявило, что Москва готова решительно защищать государственный суверенитет и призвало США не сомневаться в этом.

Таким образом оно прокомментировало публикации в СМИ о якобы готовящихся Пентагоном планах реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия.

В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам

Посольство России в США

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями.

Глава дипмиссии отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку, запугивая собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России и искажая подобной риторикой смысл сказанного российским руководством.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

Противостояние ядерных держав приведет к катастрофе

В дипмиссии отметили, что один из «сумасшедших» вариантов американского командования — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству.

Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае — мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики

Посольство России в Вашингтоне

Посольство подчеркнуло, что любое военное столкновение ядерных держав ведет к катастрофическим последствиям.

Материалы по теме:
«Вот заладили: Украина, Украина» Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
«Вот заладили: Украина, Украина»Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
26 августа 2022
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022

Риски ядерного столкновения

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, после чего обвинил Запад в «ядерном шантаже» и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, глава Госдепартамента сказал: «Да, есть».

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Оружие России


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет
В России призвали разработать правила отсрочки для ИП
Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов
В образовательном центре в Кабуле произошел взрыв
Специалист по транспорту назвал московский трамвай вечным
Чемпион ОИ оценил возможный отъезд американцев из КХЛ
В Японии рассказали о росте тарифов на электроэнергию до 30 процентов
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей
В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
Женщина пожаловалась на дискомфорт из-за аномально большой груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.