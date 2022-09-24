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Лавров оценил возможность применения ядерного оружия Россией

Лавров: в доктрине ядерной безопасности обозначен случай применения ядерного оружия

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией, передает корреспондент «Ленты.ру». Такое заявление он сделал в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Ранее Лавров опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Такую возможность также исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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