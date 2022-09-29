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Антонов обвинил США в запугивании мира «ядерными угрозами» России

Посол Антонов заявил, что США запугивают мировую общественность «ядерными угрозами» России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: посольство РФ в США / Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest обвинил США в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями.

Как отметил дипломат, на сегодняшний день является очевидной прямая вовлеченность Вашингтона в военные действия Украины. Об этом, по его словам, свидетельствуют наращивание поставок летального оружия Киеву и снабжение разведданными, а также совместное планирование операций против Вооруженных сил (ВС) России и обучение украинцев на технике НАТО.

Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями

Анатолий АнтоновПосол России в США
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Нагнетание обстановки

Как заметил российский посол, американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку, запугивая собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России и искажая подобной риторикой смысл сказанного российским руководством.

Антонов подчеркнул, что никаких изменений в условиях применения Россией ядерного оружия не произошло, в этом вопросе Москва по-прежнему четко придерживается Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. «Никогда Москва не говорила о расширительной трактовке этих документов, с которыми, к слову, можно ознакомиться в открытой печати», — заметил он.

Сегодня нашу страну обвиняют во всех грехах. Вменяют развязывание военного конфликта в Европе. Хочется спросить: а что сделали США для того, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей? Почему восемь лет Вашингтон молчал и не одергивал Киев, когда убивали украинцев и россиян на Донбассе?!

Анатолий АнтоновПосол России в США
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О возможности ядерного конфликта

Антонов заявил, что представления американских военных планировщиков о возможности ограниченного ядерного конфликта в Европе являются ошибочными, любое применение ядерного оружия способно привести к глобальной катастрофе.

Подчеркну, это крайне опасный эксперимент. Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию локального или регионального конфликта в глобальную катастрофу

Анатолий АнтоновПосол США в России

Как пишет посол России, ему хочется верить, что, несмотря на все сложности, мы не подошли с американцами к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Однако важно прекратить посылать угрозы в адрес Москвы. Антонов считает, что сегодня трудно предугадать, насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в обострении отношений с Россией.

В то же время, констатирует дипломат, отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время переживают беспрецедентный кризис.

Пожалуй, можно согласиться с тезисами ряда политиков и СМИ о том, что российско-американские отношения переживают беспрецедентный кризис. Напомню, что еще пару лет назад мы говорили о сложном этапе в двустороннем диалоге. Однако никто даже не мог представить, что дело дойдет до столь опасной черты

Анатолий АнтоновПосол России в США

Как Антонов, все то, что «с трудом создавалось многие годы, включая политические, экономические, культурные, научные и образовательные связи, выброшено на свалку истории». Он также обратил внимание на «печальную и пустынную картину» в сфере контроля над вооружениями.

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Защита Крыма и новых территорий

Говоря о позиции американских политиков, Антонов заявил, что они заблуждаются, если считают, что Россия не готова защищать Крым или территории, которые могут войти в ее состав по итогам референдумов, — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Посол также подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. «Что в данных тезисах агрессивного? Что неприемлемого? Разве США не поступят так же в случае экзистенциональной угрозы для своего существования?», — задался вопросами Антонов.

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Новый миропорядок

Также в своей статье российский посол обратил внимание на то, что недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН свидетельствуют о неудовлетворенности большей части планеты миропорядком, который был создан после развала Советского Союза.

Мы являемся свидетелями попыток большинства мирового сообщества найти подходы к формированию равноправной системы международных отношений, в которой не будет ни лучших, ни второстепенных государств. Мы твердо выступаем за такое мироустройство, в основе которого лежат международное право, Устав ООН и принцип неделимости безопасности

Анатолий АнтоновПосол России в США
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Марина Совина
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