В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории

Посол Антонов заявил, что Россия готова защищать Крым и потенциальные территории

Россия готова защищать Крым и территории, которые могут войти в ее состав, и американские политики ошибаются, ели думают иначе. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте американского журнала National Interest.

«Некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — указал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь подтверждает готовность защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. «Что в данных тезисах агрессивного? Что неприемлемого? Разве США не поступят так же в случае экзистенциональной угрозы для своего существования?», — поинтересовался посол.

Также в этой статье Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями. «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», — написал российский посол.