Посол России обвинил США в прямом участии в конфликте на стороне Киева

Посол России Антонов: прямая вовлеченность США в конфликт на стороне Киева очевидна

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об очевидном участии Вашингтона в конфликте на стороне Украины. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале National Interest.

По словам Антонова, США открыто наращивает поставки Украине смертоносных вооружений, а также снабжает Киев разведданными.

«Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», — подчеркнул российский дипломат.

В материале Антонов также указал, что Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями. «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», — написал российский посол.