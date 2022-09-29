Посол России обвинил США в прямом участии в конфликте на стороне Киева
Посол России в США Анатолий Антонов заявил об очевидном участии Вашингтона в конфликте на стороне Украины. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале National Interest.
По словам Антонова, США открыто наращивает поставки Украине смертоносных вооружений, а также снабжает Киев разведданными.
«Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», — подчеркнул российский дипломат.
В материале Антонов также указал, что Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями. «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», — написал российский посол.