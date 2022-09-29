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Антонов оценил отношения между Россией и США

Посол Антонов заявил, что отношения между Россией и США переживают беспрецедентный кризис
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время переживают беспрецедентный кризис. Отношения между странами он оценил в своей статье для The National Interest.

«Напомню, что еще пару лет назад мы говорили о сложном этапе в двустороннем диалоге. Однако никто даже не мог представить, что дело дойдет до столь опасной черты», — отметил он.

Ранее Антонов упрекнул США за зацикленность на антироссийских санкциях. «Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились», — подчеркнул российский посол.

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Марина Совина
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