Посол в США Антонов заявил, что США зациклились на санкциях против России

Посол России в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон в том, что он настолько зациклился на санкциях против Москвы, что не в оказался не в состоянии осознать, что его стратегия потерпела неудачу, а российская экономика продолжает успешно функционировать. Его слова приводит посольство в своем Telegram-канале.

«Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились. Закономерный итог, которого сумели "добиться" Соединенные Штаты, — дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что вопреки желаниям американских властей вводимые ограничения «рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия». По его мнению, можно наблюдать огромные издержки для как для бизнеса, так и для простых граждан.

Ранее стало известно, что страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств. Отмечается, что все большее число стран отказываются от публичной критики России.