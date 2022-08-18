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Раскрыты причины отказа Запада предлагать новые санкции против России

Reuters: Запад не предлагает новых санкций против Москвы из-за опасения низкой поддержки
СюжетНаселение России:

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других стран. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, все большее число государств отказываются от публичной критики России.

В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы

Reuters

Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован отметил, что со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. При этом поддержка антироссийских мер будет снижаться, «поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку», добавил он.

Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии

Reuters

Последствия для Запада

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России.

Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас прогноз "сжался" до 4,7 процента

Вячеслав Володин спикер Госдумы

По его словам, в США и странах Евросоюза наблюдается обратная ситуация: прогнозы относительно роста экономики ухудшаются, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.

Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу

Вячеслав Володин спикер Госдумы
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Политика отмены России

Государства Запада начали вводить многочленные санкции против компаний из России и россиян на фоне специальной операции на Украине. В июне МИД заявил о «тотальной дискриминации» российских граждан в Европе и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили войну всему русскому миру. Он допустил, что подобная ситуация может продлиться долго. По мнению дипломата, 30 лет назад Запад выдвигал красивые лозунги об общечеловеческих ценностях, которым сам не следует. Лавров пообещал, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России.

Москва неоднократно подчеркивала, что несмотря на все усилия «отменить» Россию не удастся. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Белому дому не удалось добиться «отмены» России на международной арене.

Осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится

Мария Захарова представитель МИД России
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Кто не вводил санкции?

По данным представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, подавляющая часть населения мира отказалась от санкций против России.

Дипломат опубликовал диаграмму, которая показывает, что 85 процентов населения мира не ввели санкции против России, а сделали обратное лишь 15 процентов. «Только большинство представляет международное сообщество», — подписал он публикацию.

Ранее Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. По его словам, сотрудничество с Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех.

Марина Совина
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