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Захарова заявила о неудаче США в попытке «отменить» Россию

Мария Захарова заявила, что Белому дому не удалось добиться «отмены» России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Белому дому не удалось добиться отмены России на международной арене. О неудаче США в попытке отменить Москву заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что в Тегеране только что успешно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. Она добавила, что осенью представители российского руководства планируют интенсивные поездки, которые «связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон».

«Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится», — заключила Захарова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Кремля следовать намеченному плану только усилилась.

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Виктория Кондратьева
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