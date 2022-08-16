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МИД Китая назвал долю отказавшихся от санкций против России

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: 85% населения мира не ввели санкции против России
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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал долю населения мира, отказавшегося от санкций против России. Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат опубликовал диаграмму, которая показывает, что 85 процентов населения мира не ввели санкции против России, а сделали обратное лишь 15 процентов. «Только большинство представляет международное сообщество», — подписал он публикацию.

Ранее Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. По его словам, сотрудничество с Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех.

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Марина Совина
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