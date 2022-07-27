Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ

МИД КНР заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций США за покупку нефти у РФ

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. Так отреагировал на предложение США к введению санкций против Китая за покупку энергоресурсов из РФ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — подчеркнул дипломат. Он заявил, что Пекин выступает против применения Вашингтоном экстерриториальной юрисдикции.