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В США предложили ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Американские сенаторы от Республиканской партии призвали ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторами инициативы стали Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Согласно законопроекту, любая организация, которая способствует сделкам на поставки российской нефти или сжиженного газа в Китай, должна столкнуться «с серьезными последствиями». При этом предполагается, что данные меры могут коснуться в том числе китайских государственных компаний.

По мнению Рубио, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия России на Украине.

В мае Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что размер скидки для Китая на российскую нефть ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель. Российские сорт продается примерно на 10 процентов дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa, с учетом расходов на транспортировку.

Конкурент Китая за дешевую российскую нефть

Bloomberg отмечает, что в текущем году импорт российской нефти в КНР резко вырос. При этом прекращение поставок российского топлива в Китай может потенциально привести к росту цен, поскольку Пекин будет вынужден более жестко конкурировать с другими крупными покупателями за нефть.

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В частности, Индия уже увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока сорта ESPO, который обычно предпочитают китайские нефтеперерабатывающие заводы. Четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там, по данным издания, находится нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp. Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией. Ранее Индию не очень интересовал российский дальневосточный сорт из-за большого расстояния от российского порта погрузки Козьмино.

Борьба Запада с российской нефтью

Ранее в Европе уже предлагали ударить по доходам России от экспорта энергоресурсов. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о способе принудить европейских покупателей отказаться от российской нефти. Согласно его предложению, европейские страны, которые продолжат покупать российскую нефть, должны будут платить компенсационную пошлину. В таком случае ни у одной из стран союза не будет преимущества перед другими членами ЕС. Тогда процесс перехода к новым поставщикам не станет замедляться, а нефтяные доходы России будут значительно сокращены, считает Моравецкий.

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В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в последние недели работает с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией. «Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — сказала она.

Одним из наиболее вероятных рычагов влияния Запад считает установка верхних пределов цен на российскую нефть. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Мы в убыток работать не будем

Александр Новаквице-премьер России
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Марина Совина
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