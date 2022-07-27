В США предложили ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Американские сенаторы от Республиканской партии призвали ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторами инициативы стали Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Согласно законопроекту, любая организация, которая способствует сделкам на поставки российской нефти или сжиженного газа в Китай, должна столкнуться «с серьезными последствиями». При этом предполагается, что данные меры могут коснуться в том числе китайских государственных компаний.

По мнению Рубио, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия России на Украине.

В мае Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

Ранее сообщалось, что размер скидки для Китая на российскую нефть ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель. Российские сорт продается примерно на 10 процентов дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa, с учетом расходов на транспортировку.

Конкурент Китая за дешевую российскую нефть

Bloomberg отмечает, что в текущем году импорт российской нефти в КНР резко вырос. При этом прекращение поставок российского топлива в Китай может потенциально привести к росту цен, поскольку Пекин будет вынужден более жестко конкурировать с другими крупными покупателями за нефть.

В частности, Индия уже увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока сорта ESPO, который обычно предпочитают китайские нефтеперерабатывающие заводы. Четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там, по данным издания, находится нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp. Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией. Ранее Индию не очень интересовал российский дальневосточный сорт из-за большого расстояния от российского порта погрузки Козьмино.

Борьба Запада с российской нефтью

Ранее в Европе уже предлагали ударить по доходам России от экспорта энергоресурсов. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о способе принудить европейских покупателей отказаться от российской нефти. Согласно его предложению, европейские страны, которые продолжат покупать российскую нефть, должны будут платить компенсационную пошлину. В таком случае ни у одной из стран союза не будет преимущества перед другими членами ЕС. Тогда процесс перехода к новым поставщикам не станет замедляться, а нефтяные доходы России будут значительно сокращены, считает Моравецкий.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в последние недели работает с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. По ее словам, Соединенные Штаты пытаются сократить доходы, получаемые Россией. «Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — сказала она.

Одним из наиболее вероятных рычагов влияния Запад считает установка верхних пределов цен на российскую нефть. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Мы в убыток работать не будем Александр Новак вице-премьер России