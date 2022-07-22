Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией за дешевую российскую нефть

Bloomberg: Китай конкурирует с Индией за российскую нефть сорта ESPO

Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока сорта ESPO, который обычно предпочитают китайские нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.

Четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там, по данным издания, находится нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp. Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией. Ранее Индию не очень интересовал российский дальневосточный сорт из-за большого расстояния от российского порта погрузки Козьмино.

Однако, по мнению трейдеров, более низкая цена по сравнению с другими сортами из Персидского залива и Западной Африки, подтолкнула их к покупке. Китай тоже охотно приобретает дешевые российские баррели вместо поставок от Западной Африки и Бразилии.

Ранее стало известно, что размер скидки для Китая на ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель. Российские сорт продается примерно на 10 процентов дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa, с учетом расходов на транспортировку.