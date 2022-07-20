Подсчитана скидка для Китая на российскую нефть

Bloomberg: российская нефть продается в Китай на 10% дешевле сходных сортов из Бразилии

Размер скидки для Китая на российскую нефть ESPO по сравнению со сходными сортами других поставщиков составляет 10-12 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты трейдеров.

ESPO продается примерно на 10 процентов дешевле, чем бразильские Lula и Sapinhoa, с учетом расходов на транспортировку, указывают участники рынка. Подобные сорта в силу своих качеств особенно интересны китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Китай, как и Индия, охотно закупает российскую нефть на фоне нежелания западных компаний сотрудничать с Москвой после начала военной операции на Украине. За три весенних месяца 2022 года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов, пользуясь сравнительной дешевизной.

Обе страны при этом уже обсудили с США предложение Вашингтона об установке потолка цен на российскую нефть. Американский минфин полагает, что инициатива соответствует интересам обеих государств.