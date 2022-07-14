США привели Китаю аргумент для ограничений против России

Глава минфина США Йеллен заявила, что потолок цен на нефть из РФ может быть выгоден Китаю

Введение ограничений по ценам на российскую нефть может быть выгодно Китаю и Индии, поскольку приведет к снижению стоимости импорта, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Соответствующий аргумент в пользу введения потолка цен она привела в ходе общения с журналистами накануне встречи глав минфинов стран G20, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что Китай и Индия увидят, что соблюдение ограничения на цены российской нефти в их интересах, поскольку это приведет к снижению цены на российскую нефть, которую они импортируют», — отметила Йеллен.

13 июля Йеллен сообщила, что уже обсудила перспективы установления ограничений с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По оценкам The Wall Street Journal, диалог указывает на то, что Вашингтон собирается убедить Пекин ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

В Китае, в свою очередь, заявили, что вопрос установления предельной цены на российскую нефть очень сложен. Страна в последние месяцы активно наращивала закупки российской нефти, пользуясь существенным дисконтом на фоне отказа от сотрудничества с Россией западных покупателей.

За три весенних месяца Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее.