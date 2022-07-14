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США привели Китаю аргумент для ограничений против России

Глава минфина США Йеллен заявила, что потолок цен на нефть из РФ может быть выгоден Китаю
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Firdia Lisnawati / AP

Введение ограничений по ценам на российскую нефть может быть выгодно Китаю и Индии, поскольку приведет к снижению стоимости импорта, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Соответствующий аргумент в пользу введения потолка цен она привела в ходе общения с журналистами накануне встречи глав минфинов стран G20, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что Китай и Индия увидят, что соблюдение ограничения на цены российской нефти в их интересах, поскольку это приведет к снижению цены на российскую нефть, которую они импортируют», — отметила Йеллен.

13 июля Йеллен сообщила, что уже обсудила перспективы установления ограничений с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По оценкам The Wall Street Journal, диалог указывает на то, что Вашингтон собирается убедить Пекин ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

В Китае, в свою очередь, заявили, что вопрос установления предельной цены на российскую нефть очень сложен. Страна в последние месяцы активно наращивала закупки российской нефти, пользуясь существенным дисконтом на фоне отказа от сотрудничества с Россией западных покупателей.

За три весенних месяца Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее.

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Платон Щукин
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