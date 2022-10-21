Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Военнопленный ВСУ Катранич: Запад считает Украину неспособной управлять собственной армией

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич рассказал, что думает Запад об армии страны. Его слова приводит РИА Новости.

Катранич раскрыл мнение Запада об украинской армии и подчеркнул, что страны считают Киев неспособным управлять собственной армией. «Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — отметил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.

Военнопленный добавил, что по этой причине управление войсками передали зарубежным генералам.

Ранее Катранич рассказал о призыве командира «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко не жалеть гражданских. На вопрос, позволял Прокопенко открывать огонь «куда угодно и как угодно», пленный ответил утвердительно.