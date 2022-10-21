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06:29, 21 октября 2022Бывший СССР

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Военнопленный ВСУ Катранич: Запад считает Украину неспособной управлять собственной армией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич рассказал, что думает Запад об армии страны. Его слова приводит РИА Новости.

Катранич раскрыл мнение Запада об украинской армии и подчеркнул, что страны считают Киев неспособным управлять собственной армией. «Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — отметил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.

Военнопленный добавил, что по этой причине управление войсками передали зарубежным генералам.

Ранее Катранич рассказал о призыве командира «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко не жалеть гражданских. На вопрос, позволял Прокопенко открывать огонь «куда угодно и как угодно», пленный ответил утвердительно.

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Марина Совина
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