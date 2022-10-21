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18:29, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Соцсеть Parler по ошибке рассекретила адрес личной почты дочери Трампа

Соцсеть Parler по ошибке разослала сотням пользователей личный адрес почты Иванки Трамп
Иванка Трамп

Иванка Трамп. Фото: Al Drago / Reuters

Социальная сеть Parler, популярная у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, рассекретила адрес личной электронной почты дочери экс-главы государства Иванки Трамп. Команда соцсети по ошибке разослала его сотням пользователей платформы, сообщает New York Post.

Команда по связям с общественностью Parler 21 октября сделала рассылку верифицированным пользователям, в которой объявила о сделке по покупке платформы рэпером Канье Уэстом. Но, как сообщает издание, делясь новостями со своими пользователями, Parler пренебрегла защитой их личной информации. По данным газеты, в рассылке платформа забыла использовать функцию скрытой копии.

Сообщается, что всего почта Иванки Трамп была разослана порядка 200 пользователям. Кроме того, в общий доступ попали адреса других известных пользователей Parler из рассылки.

В соцсети признали совершенную ошибку и извинились перед пользователям. «Ранее сегодня мы поделились с вами новостью о намерении Уэста приобрести Parler. Из-за волнения мы непреднамеренно включили ваш адрес электронной почты в поле "Копия" вместо поля "Скрытая копия". Сказать, что мы очень смущены, — это ничего не сказать», — сообщил главный операционный директор Джош Левин.

17 октября материнская компании Parler сообщила, что Уэст решил купить социальную сеть. Стороны заключили принципиальное соглашение, согласно которому окончательное соглашение о покупке будет подписано в четвертом квартале 2022 года.

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Денис Савосин
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