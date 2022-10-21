Подмосковье подготовилось к принятию более 500 жителей Белгородской области

Андрей Воробьев: Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области

Губернатор Московской области заявил о готовности региона принять жителей Белгородской области, находящейся рядом с зоной проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

«Подмосковье всегда поможет тем, кто находится в беде. Сегодня жить на территориях, непосредственно прилегающих к зоне СВО, увы, очень непросто: идут постоянные обстрелы жилых домов, детских садов, инфраструктурных объектов, поэтому угроза жизни высокая. Люди волнуются за себя и близких. Особенно, у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском. И с теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности и поменьше переживать. Мы всегда рядом, будем держаться вместе и помогать», — сказал Воробьев.

Пункты временного проживания для жителей Белгородской области будут организованы в трех городских округах на базах детских оздоровительных лагерей.

