Россиянку осудят за истязание троих маленьких детей и пожилой матери

Под Пермью осудят многодетную мать, истязавшую троих маленьких детей и пожилую мать

В Пермском крае суд рассмотрит дело 32-летней местной жительницы об истязаниях дочерей пяти и шести лет, двухлетнего сына и пожилой матери. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, многодетная мать неоднократно избивала детей, не исполняла свои обязанности по воспитанию и причиняла моральный вред малолетним. Кроме того, она применяла физическое насилие к своей матери из-за личной неприязни.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 и пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в специальное госучреждение.