Найдено упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе

Ученые доказали, что поднимание пяток в течение 15 минут в день позволяет худеть сидя

Худеть сидя позволяет поднимание пяток в течение 15 минут в день, доказали ученые Хьюстонского университета (США). На найденное ими упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе обратило внимание научное издание SciTechDaily.

Ведущий автор исследования профессор Марк Гамильтон обнаружил, что отжимание камбаловидной мышцы позволяет активировать мышцы в области голени и поддерживать активный метаболизм в теле в течение нескольких часов, даже когда человек сидит.

Чтобы проделать упражнение, рассказали ученые, нужно максимально высоко поднять пятку, прижимая переднюю часть стопы к полу, а после медленно опустить пятку.

Ученые обнаружили, что такое упражнение более эффективно для регуляции уровня глюкозы в крови, чем бег на беговой дорожке, диета и интервальное голодание. Упражнение для камбаловидной мышцы, пришли к выводу специалисты, снижает уровень сахара в крови на 52 процент, уменьшает потребность в инсулине на 60 процентов, удваивает скорость метаболизма жиров в организме и снижает уровень жира в крови.

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