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09:58, 21 октября 2022Россия

Мощный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье и попал на видео

В подмосковном Ногинске на складе технопарка вспыхнул мощный пожар и попал на видео
СюжетПожар в Ногинске

В подмосковном Ногинске на складе технопарка «Успенский» вспыхнул мощный пожар и попал на видео. Очевидцам удалось заснять огромный столб дыма от пожара, кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Загорелось здание на 58-м километре Горьковского шоссе. На кадрах видно, что огонь охватил не только внутренние помещения, но и крышу здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет уже более пяти тысяч квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания. В ликвидации пожара задействовано более 80 человек и 27 единиц техники», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Информации о пострадавших не поступало, городская администрация не комментировала случившееся.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Минобороны в поселке Бурмакино Некрасовского района Ярославской области.

Валерий Розенберг
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