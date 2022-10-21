Мощный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье и попал на видео

В подмосковном Ногинске на складе технопарка вспыхнул мощный пожар и попал на видео

В подмосковном Ногинске на складе технопарка «Успенский» вспыхнул мощный пожар и попал на видео. Очевидцам удалось заснять огромный столб дыма от пожара, кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Загорелось здание на 58-м километре Горьковского шоссе. На кадрах видно, что огонь охватил не только внутренние помещения, но и крышу здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет уже более пяти тысяч квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания. В ликвидации пожара задействовано более 80 человек и 27 единиц техники», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Информации о пострадавших не поступало, городская администрация не комментировала случившееся.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Минобороны в поселке Бурмакино Некрасовского района Ярославской области.