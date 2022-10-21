МЭА объявил о потере Россией европейского рынка нефти и газа

Глава МЭА Бирол: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, а в скором времени столкнется с падением добычи энергоресурсов. Об этом объявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия несет убытки из-за сокращения поставок, при том, что цены на энергоресурсы остаются высокими. «Это только начало, потому что для России важна Европа — три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55 процентов нефти также поступало в Европу», — прокомментировал он. Бирол считает, что Москва постарается найти новые рынки, но столкнется с логистическими и экономическими проблемами. По его словам, только для перевода поставок в Китай нужно будет 10 лет.

Несмотря на частичную переориентацию поставок на Восток, нефтяные доходы России продолжают падать. В октябрьском отчете МЭА указано, что в сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей, а доходы упали на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда.

Частичное нефтяное эмбарго Евросоюза вступает в силу зимой этого года. В рамках подготовки к нему европейские покупатели резко сокращают закупки российской нефти.