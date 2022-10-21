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15:23, 21 октября 2022Путешествия

Взрыв зарядки в кармане пассажира в аэропорту Казахстана попал на видео

В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвался пауэрбанк, лежащий в кармане куртки

В казахском аэропорту в кармане пассажира взорвался блок зарядки. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

Во время досмотра в аэропорту Алма-Аты у пассажира, вылетающего в Бишкек, воспламенился пауэрбанк, лежащий в кармане куртки. Отмечается, что устройство загорелось, когда мужчина проходил рамку металлодетектора.

Зарядное устройство быстро прожгло дыру в одежде и выпало — пассажир отбросил сумку, которую держал в руках, в сторону и отбежал на безопасное расстояние. О пострадавших не сообщается.

Дарья Рыбак
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