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14:33, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Врач призвал не употреблять перед сном одну группу препаратов

Врач Андрей Продеус призвал не употреблять перед сном противокашлевые препараты

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус призвал не употреблять перед сном муколитики — лекарства, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких. Свои рекомендации относительно этой группы препаратов специалист озвучил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам доктора, муколитики — это одни из самых популярных противокашлевых препаратов в аптечных сетях. «Принципиально именно то, что муколитик иногда может даже увеличить количество кашля, потому что, если мокрота стала жидкой, она может выходить из дыхательных путей. В этом случае имейте в виду, что при применении этих противокашлевых препаратов кашель увеличится», — предупредил специалист.

По словам доктора, именно поэтому муколитические препараты никогда не назначаются перед сном. «Иначе пациент будет спать просто в болоте. Мокрота будет жидкая, а человек будет лежать спать, мокроте отходить будет некуда. Некоторые, особенно наши маленькие пациенты, просыпаются и закашливаются вплоть до рвоты вот этой вязкой мокротой, если им дали муколитические препараты перед сном», — пояснил врач.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили главные ошибки при приеме лекарств от гипертонии. Врачи назвали употребление большого количества соли и нерегулярный прием лекарств основными причинами снижения эффективности таких препаратов.

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Денис Савосин
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