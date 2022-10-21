Врач призвал не употреблять перед сном одну группу препаратов

Врач Андрей Продеус призвал не употреблять перед сном противокашлевые препараты

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус призвал не употреблять перед сном муколитики — лекарства, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких. Свои рекомендации относительно этой группы препаратов специалист озвучил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам доктора, муколитики — это одни из самых популярных противокашлевых препаратов в аптечных сетях. «Принципиально именно то, что муколитик иногда может даже увеличить количество кашля, потому что, если мокрота стала жидкой, она может выходить из дыхательных путей. В этом случае имейте в виду, что при применении этих противокашлевых препаратов кашель увеличится», — предупредил специалист.

По словам доктора, именно поэтому муколитические препараты никогда не назначаются перед сном. «Иначе пациент будет спать просто в болоте. Мокрота будет жидкая, а человек будет лежать спать, мокроте отходить будет некуда. Некоторые, особенно наши маленькие пациенты, просыпаются и закашливаются вплоть до рвоты вот этой вязкой мокротой, если им дали муколитические препараты перед сном», — пояснил врач.

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