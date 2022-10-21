Стало известно о нехватке ПВО на Украине

WP заявила о нехватке систем ПВО для прикрытия каждой части Украины

Военные и политики Украины заявили, что в стране наблюдается нехватка систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет газета Washington Post (WP).

WP утверждает, что Украине не хватает ПВО для прикрытия каждой части страны. Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Климин отметил, что обход противовоздушной обороны страны возможен благодаря разведданным и информации о ландшафте. По данным газеты, большинство ПВО произведены еще в СССР, поэтому им более 30 лет.

«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером», — подчеркнула исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

В свою очередь начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который находится за рубежом и учится управлять NASAMS, заявил об устарелости ПВО Украины.

«Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты», — призвал он.