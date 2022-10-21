Жена президента Мексики увидела в брендовой куртке оскорбление целого народа

Жена президента Мексики Гутьеррес увидела в куртке Ralph Lauren оскорбление народа Контла

Жена президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, глава Координационного совета исторической и культурной памяти Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер увидела в куртке американского модного бренда Ralph Lauren оскорбление целого народа. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Гутьеррес опубликовала фотографию жакета, дизайн которого, по ее мнению, заимствован у коренных народов Мексики — Контла и Сальтильо. Изделие представляет собой куртку-халат с поясом, сшитую из ткани с разноцветным узором. На момент публикации она продавалась по цене 360 долларов (22 тысячи рублей).

«Привет, Ральф! Мы уже поняли, что тебе очень нравится мексиканский дизайн. Однако, копируя его, ты совершаешь плагиат, а он, как ты знаешь, незаконен и аморален. По крайней мере, признай это. Все же надеюсь, что ты отправишь компенсацию сообществам, которые делают эту работу с любовью, а не ради прибыли в миллион долларов», — высказалась супруга лидера страны в соцсети.

Через несколько часов после появления упомянутого поста Ральф Лорен принес извинения, которые опубликовало агентство Reuters. Дизайнер подчеркнул, что удивлен тем, что товар все еще доступен к покупке, несмотря на распоряжение об его изъятии из магазинов, отданном несколько месяцев назад.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся и как всегда открыты для диалога о том, как мы можем добиться большего успеха», — сказали представители компании и пообещали, что любая одежда с использованием дизайна коренных народов из последующих коллекций будет создаваться в сотрудничестве с его авторами.

В феврале нью-йоркский люксовый бренд Proenza Schouler обвинили в оскорблении гавайского народа из-за дизайна нового аксессуара. Речь идет о гавайской лее красно-рыжего цвета стоимостью 1490 долларов, которую марка представила на показе весенне-летней коллекции в сентябре 2021 года.