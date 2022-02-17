В новом аксессуаре люксового бренда увидели оскорбление целого народа

Нью-йоркский люксовый бренд Proenza Schouler обвинили в оскорблении гавайского народа из-за дизайна нового аксессуара. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Речь идет о гавайской лее красно-рыжего цвета стоимостью 1490 долларов (почти 114 тысяч рублей), которую марка представила на показе весенне-летней коллекции в сентябре 2021 года. В начале января текущего года леи поступили в продажу на сайте бренда. В описании товара говорилось, что они «воссозданы в современной интерпретации с использованием модернизированных материалов».

Вскоре данный аксессуар привлек внимание небольшой группы гавайских пользователей сети, которых возмутили такие факторы, как необходимость модернизации их национального атрибута и его неоправданно высокую цену. Согласно информации Diet Prada, лея Proenza Schouler в точности похожа на старинную лею XIX века, представленную в Музее Бишоп (Bishop Museum) на Гавайях.

Коренной гаваец и профессиональный серфер Макоа Хо (Makoa Ho) разозлился из-за поступка дизайнерского бренда. «Это отвратительно… Как вы оправдаете кражу гавайской культуры и ее продажу за 1500 долларов? (...) Мы не хотим, чтобы лея становилась современной, потому что она предназначена не для современного человека, а для гавайца», — высказался он в своих соцсетях.

Читатели Diet Prada также разглядели в данной ситуации культурную апроприацию. «Я просто озадачена. Они реально думают, что это станет трендом? Даже на Гавайях леи носят только в особых случаях», «Просто у дизайнеров закончился всякий креатив», «Это что, шутка?», «2022 год начался с культурной апроприации. Браво!» — негодовали они.

Представители Proenza Schouler пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

В июне 2021 года в наряде итальянского модного дома Gucci увидели оскорбление целого народа. Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами из летней коллекции, выполненном в стиле традиционной южноазиатской курты (свободная рубашка, доходящая до колен, которую носят как мужчины, так и женщины). Стоимость вещи на сайте марки составляет 3,5 тысячи долларов (267 тысяч рублей).