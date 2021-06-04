В новом наряде от Gucci увидели оскорбление целого народа

Итальянский модный дом Gucci обвинили в оскорблении индийского народа из-за нового наряда. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами из летней коллекции, выполненном в стиле традиционной южноазиатской курты (свободная рубашка, доходящая до колен, которую носят как мужчины, так и женщины). Стоимость вещи на сайте марки составляет 3500 долларов (259 тысяч рублей).

Пользователей сети возмутил дизайн платья, и они принялись критиковать его в Twitter. «Gucci придумали индийскую курту? Я могу купить ее на рынке за пять долларов (370 рублей)», «Я не отдам за это больше 200 рупий (200 рублей). У меня дома таких 10 штук», «Не смейте продавать то, что принадлежит моему народу», «В Индии за такие деньги можно купить целый хороший автомобиль!», «Я ни цента не дам за это дерьмо», — высказывались они.

Представители Gucci не дали комментариев по поводу случившегося.

Ранее в мае в платьях Zara увидели оскорбление коренного мексиканского народа. Речь идет о платье Zara с узором, характерным для местной общины миштеков в Сан-Хуан-Колорадо в южном штате Оахака. Подчеркивая сходство с традиционными платьями хипил, министр культуры страны Алехандра Фраусто заявила, что дизайн бренда включает в себя традиционные символы, «олицетворяющие окружающую среду, историю и мировоззрение целого сообщества».