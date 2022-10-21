Семья переехала в новый дом и получила письмо с необычным требованием

Пользователи высмеяли письмо с требованиями от соседей к только что переехавшей семье

Пользователь Reddit с ником ArnieismyDMname опубликовал пост с фотографией письма, которое получил от соседей после переезда с семьей в новый дом. Содержание послания с необычным требованиям к новым жильцам рассмешило юзеров.

Мужчина пояснил, что переехал с семьей в новый дом совсем недавно. Оставленный в нем ненужный диван семья выставила на обочину для мусорщиков, а дети играют на участке перед домом. К посту он прикрепил фотографию письма, полученного от соседей.

«Мы рады, что вы здесь, но вы уже выглядите так, как будто вам все равно, как выглядит ваш двор. Качели должны быть на заднем дворе, и, пожалуйста, уберите этот диван с обочины. Наш район не должен выглядеть как трейлерный парк. Мы не знаем, откуда вы переехали, но мы уверены, что по дороге были мусорные контейнеры, в которые вы могли выбросить диван. Это выглядит отвратительно!» — гласило письмо.

Кроме того, автор записки потребовал с уважением относится к другим соседям, которые якобы всегда убирают мусор в своих дворах. «Уберите диван! Это не свалка», — заключил автор письма.

Менее чем за сутки пост набрал более 47 тысяч лайков и 9,5 тысяч комментариев. Пользователи раскритиковали автора недружелюбного послания, а тон, в котором составлена записка, рассмешил их. «Какой отличный способ поприветствовать нового соседа», — оценил записку один из них. «Существует чрезвычайно высокая вероятность того, что человек, написавший это, уже активно презирается остальными соседями», — предположил другой. «Скорее всего, просто одна раздражительная женщина, которая разговаривает сама с собой, потому что у нее нет друзей», — отметил еще один комментатор.

Также пользователи посоветовали несколько способов, как, по, их мнению, следует отреагировать на это письмо. В частности, они предложили покрасить диван в ярко-красный цвет или раздобыть еще семь старых диванов и разложить их перед домом в форме «гладиаторской арены».

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал пост с фотографией записки в рамке, которую обнаружили молодожены после переезда в новый дом. Содержание послания, написанного прежними жильцами, растрогало пользователей сети.